i DIe Polizei ermittelt in dem Fall auf Hochtouren. Symbolbild. iStock Tod gibt Rätsel auf Mädchen (11) tot in Park gefunden – Polizei ermittelt Wenige Stunden nach ihrem Verschwinden wurde eine Elfjährige in einem englischen Dorf tot aufgefunden. Die Todesursache ist noch unklar. Von Newsdesk Heute 05.10.2026, 15:06 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein tragischer Todesfall erschüttert das englische Dorf Elmley Castle in der Grafschaft Worcestershire. Ein erst elf Jahre altes Mädchen wurde in der Nacht auf Montag leblos in einem Park nahe einem Cricketplatz gefunden.

Wie NTV berichtet, war das Kind erst wenige Stunden zuvor als vermisst gemeldet worden. Gegen 23.20 Uhr ging die Vermisstenmeldung bei der Polizei ein. Noch in derselben Nacht machten die Einsatzkräfte die schreckliche Entdeckung.

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Die genauen Umstände des Todes sind derzeit völlig unklar. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und kündigte eine verstärkte Präsenz in dem Dorf an.

"Zutiefst erschütternd"

"Der Tod wird derzeit als ungeklärt behandelt. Wir führen Untersuchungen durch, um die Umstände vollständig zu verstehen und ihrer Familie die Antworten zu geben, die sie verdient", erklärte Chefermittler Daniel Pilkington. Er bezeichnete den Fall als "zutiefst erschütternd".

Auch in der kleinen Gemeinde sitzt der Schock tief. Bezirksrätin Beverley Hardman sagte gegenüber der BBC, sie könne kaum glauben, dass so etwas passiert sei. Die Einwohner seien eng miteinander verbunden und würden sich stark für ihre Gemeinschaft engagieren.

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Polizei warnt vor Spekulationen

Die Ermittler bitten nun mögliche Zeugen um Hilfe. Wer in der betreffenden Nacht etwas Verdächtiges beobachtet hat oder Angaben zu dem Fall machen kann, soll sich bei der Polizei melden.

Gleichzeitig appellieren die Behörden an die Bevölkerung, keine Gerüchte über den Tod des Kindes zu verbreiten. Für die Familie sei dies eine "unglaublich schwere Zeit".