Alaba entschied mit: Stars verzichten auf Gehalt

David Alaba verzichtet auf ein Fünftel seines Gehalts. Er ist einer von sechs Spielern im Mannschaftsrat, die diese Lösung mit der Klub-Führung erarbeitet haben.

Das Coronavirus lähmt den Sport und stellt die Sportler, Klubs und Verbände vor große finanzielle Schwierigkeiten. Wettkämpfe entfallen, damit auch die Einnahmen. Im europäischen Spitzenfußball ist unklar, wann, wie und ob diese Saison weitergespielt werden kann.Bayerns Ministerpräsident, Markus Söder, hatte zu Beginn der Corona-Krise bereits angekündigt: Er sehe es nicht als Aufgabe der Politik, den Fußball-Klubs unter die Arme zu greifen, die millionenschweren Stars sollen ihre Gehälter spenden.Der FC Bayern setzt nun ein Zeichen der Solidarität. Wie die "Bild Zeitung" berichtet, hat sich der Mannschaftsrat mit der Klubführung geeinigt. Spieler, der Vorstand und der Aufsichtsrat verzichten jeweils auf 20 Prozent ihres Gehalts.Der Mannschaftsrat setzt sich aus sechs Spielern zusammen. Einer davon ist ÖFB-Star David Alaba. Der 27-Jährige zählt zu den absoluten Führungsspielern und gibt als Bayern-Eigenbau-Spieler den Ton an. Die weiteren fünf im Rat: Manuel Neuer, Thomas Müller, Robert Lewandowski, Thiago Alcantara, Joshua Kimmich. Vertreter des Klubs: Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge, Oliver Kahn und Sportdirektor Hasan Salihamidzic.Durch die Maßnahme soll vermieden werden, dass sich für die Vereinsmitarbeiter wirtschaftliche Nachteile ergeben.In Dortmund sollen Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke, Manager Michael Zorc und Lizenzspieler-Leiter Sebastian Kehl am Dienstagvormittag mit den Spielern in Gesprächen eine Lösung finden, um die Jobs der 850 Mitarbeiter der Geschäftsstelle zu retten.Die Klub-Spitze und Trainer Lucien Favre hätten bereits einem Gehaltsverzicht zugestimmt. Mit einer Einigung mit den Spielern werde zur Wochenmitte gerechnet.