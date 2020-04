Alaba zurück auf dem Platz, aber ohne Dusche

Die Bayern Trainieren wieder gemeinsam – und damit auch David Alaba. Nur auf die Dusche mussten die Kicker verzichten.

Lewandowski ist zurück

In Deutschland rollt der Ball wieder – zumindest im Training! Am Montag haben zahlreiche Klubs ihr Übungs-Areal aufgesperrt. Auch die Bayern.Nach drei Wochen individueller Heim-Arbeit durften die Fußballer an der Säbener Straße auf den Platz. Ein normales Training war aber weiterhin nicht möglich, weil die Spieler nach Behördenanweisungen so wenig Kontakt wie möglich haben sollen. Deshalb wurden David Alaba und Co. auf unterschiedliche Plätze aufgeteilt.Die 21 Stars trainierten in fünf Gruppen von maximal fünf Personen. Jeweils eine Stunde durchlief jedes Gespann vier Stationen auf drei Plätzen.Ein Comeback feierte Robert Lewandowski, der die Einheiten mit vollem Einsatz mitmachte. Der Pole hatte sich im Februar einer Leistenoperation unterziehen müssen. Niklas Süle, der in der Reha nach einem Kreuzbandriss ist, trainierte ebenso mit dem Ball.Nach dem Training fuhren die Spieler heim – duschen war nicht erlaubt.