i Gekochte und gefärbte Ostereier. imago images/Rüdiger Wölk Im Supermarkt gekauft Alex schält gekochtes Ei, plötzlich kriechen Maden raus So etwas wünscht sich wirklich niemand auf dem Frühstückstisch: Beim Schälen eines der im Supermarkt gekauften Eier wird Alex richtig schlecht. Von Newsdesk Heute 03.10.2026, 22:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

"Als ich das Ei genauer anschaute, sah ich Maden und mehrere kleine Fliegen auf der Schale", schildert der Schweizer den Ekel-Fund gegenüber "20 Minuten". Die Packung mit den bereits gekochten, bunten Eiern hatte er am Dienstag in einem Supermarkt in Stettbach gekauft. Erst zwei Tage danach wollte er eines davon essen – und wurde ordentlich überrascht.

Nicht nur die Insekten machten Alex stutzig. "Als ich das Ei schälte, entdeckte ich im Inneren etwas, das für mich wie ein Hühnerembryo aussah." Besonders irritierend: Es handelte sich um ein bereits gekochtes Lebensmittel. Das hat ihn ordentlich beunruhigt, wie er erzählt.

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Migros reagiert: "Entspricht nicht unseren Anforderungen"

Das Handelsunternehmen hat auf den Vorfall reagiert. "Ein solcher Befund entspricht weder unseren Qualitätsanforderungen noch unseren Erwartungen an das Produkt", erklärt Mediensprecherin Laura Dikhoff auf Nachfrage. Man bedauere den Vorfall sehr und nehme die Meldung äußerst ernst. Der Fall wird derzeit gemeinsam mit dem Lieferanten aufgearbeitet.

Laut Supermarktkette werden die Eier nach klaren Qualitäts- und Hygienestandards verarbeitet und sowohl vor als auch nach dem Kochen auf Bruchstellen kontrolliert. Trotzdem kann es laut Dikhoff passieren, dass die Schale nachträglich beschädigt wird – etwa beim Transport oder beim Einräumen. Durch einen solchen Riss könnten in seltenen Fällen Insekten ins Innere gelangen.

"Sehr seltener Einzelfall"

Die genaue Ursache lässt sich laut Dikhoff erst klären, wenn das betroffene Ei, die Verpackung und die Chargenangaben untersucht worden sind. Nach aktuellem Stand handle es sich aber um einen "sehr seltenen Einzelfall".

Der Händler stellt klar: "Ein Produkt mit einem solchen Befund darf nicht verzehrt werden." Ob in diesem konkreten Fall tatsächlich ein gesundheitliches Risiko bestanden hat, könne erst nach einer fachlichen Untersuchung gesagt werden.