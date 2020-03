Angst vor Corona! Ronaldo bleibt bei seiner Mutter

Auch bei den ganz großen Fußball-Stars geht die Corona-Angst um! Cristiano Ronaldo reagiert auf die Krise in Italien und reist vorerst nicht zu seinem Klub Juventus. Seine Mutter ist allerdings auch nicht fit.

Am vergangenen Montag reiste Ronaldo auf seine Heimatinsel Madeira. Der Grund: Seine Mutter hatte einen Schlaganfall erlitten. Auch seine Lebensgefährtin Georgina Rodriguez und die vier Kinder befinden sich auf der portugiesischen Insel.Seit ihrer Abreise hat sich die Corona-Situation in Italien deutlich zugespitzt. Auch Ronaldos Juventus-Teamkollege Daniele Rugani wurde positiv auf das Virus getestet. Ronaldo beschloss daraufhin, mit seiner Familie vorerst nicht die Rückreise nach Turin anzutreten. Er will das Ende der Epidemie auf Madeira abwarten.Juve-Kollege Rugani klärte inzwischen über seinen Gesundheitszustand auf: "Mir geht es gut. Danke an alle jenen, die sich um mich sorgen. Ich danke den Ärzten und den Krankenpflegern, die diesen Kampf gegen die Pandemie führen."Die Aktien von Juventus und allen anderen börsennotierten Serie-A-Klubs brachen massiv ein. Die italienische Regierung will den Klubs mit einem Sonderplan helfen. Unter anderem sollen die Mitarbeiter der Vereine Kurzarbeit verrichten, auch die Sozialabgaben sollen reduziert werden.