Ansturm auf ÖFB-Tickets für Hit gegen England

Das letzte Testspiel der österreichischen Nationalmannschaft in der Heimat wird zum echten Kassenschlager. Für das Duell gegen England sind bereits beinahe die Hälfte der Tickets weg.

Das Gastspiel der "Three Lions" am 2. Juni (20.45 Uhr) in Wien wird vor einer würdigen Kulisse über die Bühne gehen.Für den letzten ÖFB-Test vor der EM in Österreich sind bereits 20.000 Tickets verkauft. Und das gerade einmal fünf Stunden nach dem Verkaufsstart.Wer also David Alaba, Marko Arnautovic und Co. im Duell mit Harry Kane, Raheem Sterling und Jadon Sancho auf die Beine schauen will, oder die Tickets zu Weihnachten verschenken möchte, sollte sich beeilen.Karten sind auf oefb.at/tickets sowie via ÖFB-Tickethotlinee unter (01) 960 96 555 erhältlich. Die Preise liegen zwischen 10 Euro und 64 Euro. Für den VIP-Bereich sind nur noch Restkarten verfügbar.