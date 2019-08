Arnautovic auf Torjagd, Gattin urlaubt im Bikini

Die Familie Arnautovic ist um die halbe Welt verteilt! Marko ist in China im Einsatz, seine Frau Sarah macht Urlaub auf Ibiza – und postet sexy Bilder.

Marko Arnautovic ist schwer im Einsatz! In der asiatischen Champions League holte er mit Shanghai SIPG im Viertelfinal-Hinspiel gegen Urawa Red Diamonds ein 2:2, kommende Woche trainiert er mit dem Nationalteam in Österreich vor dem EM-Quali-Doppel gegen Lettland (6. September) und Polen (9. September).Und seine Frau Sarah? Die macht Urlaub. Und zwar auf Ibiza. Genauer gesagt war sie am Wochenende auf einem Mädls-Trip im Luxus-Ressort Tanit Beach. Die Fans konnten hautnah dabei sein – zumindest auf Instagram. Da postete sie freizügige Fotos auf der Mittelmeer-Insel.(red)