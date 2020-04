Arzt von ÖFB-Ass bringt sich wegen Corona um

Der mit dem Coronavirus infizierte Vereinsarzt von Stade Reims hat Selbstmord begangen. Beim französischen Klub kickt mit Dario Maresic auch ein Österreicher.

Schreckliche Nachrichten für ÖFB-Legionär Dario Maresic. Der 20-jährige Ex-Sturm-Spieler, der seit Sommer in Frankreich bei Stade Reims unter Vertrag steht, trauert um seinen Vereins-Arzt.Der Mediziner beging laut der Zeitung "LeParisien" Selbstmord, nachdem er erfahren hatte, am Coronavirus erkrankt zu sein. Das geht aus seinem Abschiedsbrief hervor.Der Mann war 60 Jahre alt und verbrachte die letzten Tage allein daheim in Isolation.Für ÖFB-Spieler Maresic ein emotionaler Rückschlag. Der Verteidiger durfte sich am 7. März über seine ersten Einsatzminuten in der Ligue 1 freuen. Danach folgte der Liga-Abbruch.