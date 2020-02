Assinger: So wird Mini-Hirscher zum Weltcup-Star

Luca Stocker löst mit nur neun Jahren einen Hype unter den Skifans aus. Ex-Rennfahrer und ORF-Star Armin Assinger zeigt, welche Schritte bis zum ersten Weltcupsieg nötig sind.

Seit 20. Februar ist Luca Stocker neun Jahre alt. Für viele heimische Skifans ist er schon jetzt der Hoffnungsträger für eine erfolgreiche ÖSV-Zukunft.Klingt verrückt, seine Videos werden über seine Social-Media-Kanäle aber bereits millionenfach angesehen.hat ausführlich berichtet, steht im engen Kontakt zur Familie. Die Videos des Ski-Knirpses wurden in Beiträgen im ORF und auf Servus TV gezeigt. Armin Assinger outete sich beim Red-Bull-Sender als Fan seines Kärntner Landsmannes . Der Millionenshow-Quizmaster zeigt in seinem Video-Blog "Armins Skikeller" nun, welche Schritte für Luca Stocker tatsächlich bis zu seinem ersten Weltcupsieg nötig sind."Schritt für Schritt, wird er sich weiter nach oben arbeiten", startet der vierfache Weltcupsieger. "Kinderrennen gewinnt er eh schon am laufenden Band. Dann ist der nächste Schritt hinein in die Schülerklasse, U12, U13, U14, wo es dann schon wirklich auf einem recht hohen Niveau zur Sache geht. Wo eben dann die österreichischen Meisterschaften anstehen. Wo es Vergleichskämpfe gibt, auch internationale. Da muss er sich etablieren."Assinger zeigt im Hintergrund einen Screenshot der-Story: "'Mini-Hirscher': Assinger zittert nur vor der Pubertät". "Ganz wichtig ist in der Phase: Die Pubertät aushalten!" Diesen Rat hatte er ihm schon als Gast bei ServusTV gegeben. In der Pubertät würden plötzlich andere Kurven interessant sein.Papa und Trainer Roland Stocker hatte beireagiert. Die Familie hätte herzlich über den Assinger-Rat gelacht. "Er hat völlig Recht mit seiner Warnung. In der Pubertät müssen wir gut aufpassen."Assinger geht zur nächsten Phase über: "Der nächste Flachenhals ist dann ganz klar, wenn er in das Jugendalter eintritt, U16, U17 fährt, weil dann geht es hinein in die FIS-Rennen. Diese sind, wenn man so will, die dritte Liga. Da muss man sich beinhart nach vorne kämpfen. Da gibt es oft FIS-Rennen, da sind 140 Leute am Start. Als Junger hast du am Anfang natürlich ganz eine hohe Nummer, wenn du dort Fuß fassen willst. Du musst dich also nach vorne kämpfen. Irgendwann bist du dann einmal so gut, dass du in einem ÖSV-Nachwuchskader bist."Dann folge der Europacup als nächster Schritt und Übergang in den Weltcup. "Das ist ein harter, ein steiniger Weg. Der Luca wird viele Rennen gewinnen, aber er wird auch die eine oder andere Niederlage einstecken müssen. Und aus Niederlagen, muss man die richtigen Schlüsse ziehen. Auf alle Fälle wünsche ich dem Luca, genau wie viele andere Skifans, alles Gute auf diesem Weg."