Papa von "Mini-Hirscher" reagiert auf Assinger-Rat

Armin Assinger warnte Ski-Supertalent Luca Stocker vor der Pubertät. Papa Roland Stocker reagiert bei "Heute" auf den lockeren Spruch des ORF-Stars.

Luca Stocker verzückt mit seinen Schräglagen die österreichischen Ski-Fans. Der Achtjährige fährt Schwünge wie die Weltcup-Stars. Seine Videos sind virale Hits im Netz. Eines, das den damals Sechsjährigen beim Carven zeigt, hat mehr als eine Million Views und den Ski-Knirps damit bekannt gemacht.Wir haben über das Supertalent aus Maria Rain in Kärnten berichtet. Den Volksschüler, der wie sein großes Idol Marcel Hirscher von seinem Papa trainiert und schon von Hirscher-Ausrüster Atomic gesponsert wird.Am Montag schwärmte Ex-Rennfahrer und ORF-Experten Armin Assinger über das Wunderkind, seinen Kärntner Landsmann Luca Stocker. In der Sendung "Sport und Talk aus dem Hangar-7" warnte er die Familie auf "ServusTV" nur vor der Pubertät. "Do is vielleicht was anderes interessant. Nicht diese Kurven, sondern andere...", scherzte Assinger.fragte bei Roland Stocker nach. Er ist Papa, Trainer und Servicemann in Personalunion. Wie fühlt es sich an, wenn der Sohnemann plötzlich Tipps vom Millionenshow-Quizmaster erhält? Der Coach verrät es uns., sagt der stolze Vater. Wenn große Ski-Persönlichkeiten wie Assinger über seinen Sohn sprechen, sei das "klar positiv"., lacht Stocker über den lockeren Spruch des ORF-Stars.Hier posiert der kleine Luca vor seiner Atomic-Ausrüstung: