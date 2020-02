Atletico gegen Liverpool! Live-Stream & TV-Sender

Atletico Madrid empfängt im Hinspiel der Champions-League-Achtelfinale Titelverteidiger FC Liverpool. Livestream, TV-Sender und Ticker der Partie.

In der Premier League sind die Reds Mitte Februar immer noch ungeschlagen. Der englische Titel ist dem Team von Jürgen Klopp nicht mehr zu nehmen. In Europa startet am Dienstag die Mission Titelverteidigung.Liverpool trifft im Wanda Metropolitano im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League auf Atletico Madrid. An diesem Ort triumphierte das Team von der Merseyside am 1. Juni 2019 im Finale gegen Tottenham mit 2:0.Jetzt lauert das Abwehrbollwerk von Atletico-Trainer Diego Simeone.In Österreich wird der Champions-League-Kracher exklusiv auf Sky Sport und Sky Sport Austria übertragen. Sky-Kunden können das Match als Einzelspiel und in der Konferenz mit dem Parallelspiel Dortmund gegen Paris Saint-Germain sehen.Wer noch kein Abo hat, kann sich rechtzeitig zum Start der K.o.-Phase ein "Sky X"-Abo zum monatlichen Preis von 24,99 Euro bestellen. Das ist der neue Streaming-Dienst des Pay-TV-Sender, ist monatlich kündbar.Gestreamt wird über eine Box (kostet ohne Abo 99,99 Euro extra) oder das entsprechende App via Smart-TVs, Smartphones, Tablets oder Konsolen.Im Free-TV ist die Champions League nicht zu sehen.Als letzten Ausweg für alle mit schmaler Brieftasche gibt es noch jede Menge Websites, die Streams in schlechter Qualität kostenlos zur Verfügung stellen. Stellen Sie sich dabei aber auf eine Flut an lästigen Pop-Ups ein. Außerdem reißen die Streams regelmäßig ab und die Streaming-Anbieter bedienen sich an fremdem Bildmaterial - rechtlich bedenklich!