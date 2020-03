Fix! Österreich-Test gegen die Türkei ohne Fans

Der Erlass der österreichischen Regierung im Kampf gegen das Coronavirus hat nun auch Auswirkungen auf den ÖFB. Das Länderspiel gegen die Türkei findet ohne Fans statt.

Am 30. März bestreitet das Team von Franco Foda in Vorbereitung auf die EM-Endrunde den Härtetest gegen die Türkei. Das Spiel wird wie geplant stattfinden. Fans sind aber nicht zugelassen.Großveranstaltungen mit mehr als 500 Personen wurden durch den Erlass untersagt.Zuschauer, die sich bereits Tickets gekauft haben, erhalten ihr Geld zurück. Alle Details zur Rückabwicklung werden in den kommenden Tagen direkt an die Ticketkäufer kommuniziert, gab der ÖFB am Mittwoch bekannt.Ob das drei Tage zuvor angesetzte Freundschaftsspiel gegen Wales in Swansea ausgetragen werden kann, ist offen.