Ausstiegsklausel! Premier League lockt ÖFB-Kicker

ÖFB-Mittelfeldspieler Florian Grillitsch ist eine der heißesten Transfer-Aktien im Sommer. Nach drei Jahren in Hoffenheim möchte der 24-Jährige den nächsten Schritt machen, die Premier League wäre reizvoll. Einen großen Poker wird es nicht geben, denn der Niederösterreicher besitzt eine Ausstiegsklausel.

Southampton und Newcastle haben bereits reges Interesse an einer Verpflichtung von Grillitsch bekundet, auch Inter Mailand und Arsenal sollen den vielseitig einsetzbaren Mittelfeldspieler intensiv scouten.Grillitsch ist noch bis 2022 an Hoffenheim gebunden, hat sich aber laut "Sportbild" eine Ausstiegsklausel in seinen Vertrag schreiben lassen.Zwischen 20 und 25 Millionen Euro soll die festgeschriebene Ablösesumme liegen, für die finanzstarken Klubs aus England ein Schnäppchen.Für Hoffenheim wäre ein Grillitsch-Abgang ein herber Verlust, er bestritt in der aktuellen Saison 21 Spiele, versäumte nur zwei Partien angeschlagen.