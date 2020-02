Barca-Star wäscht wegen Messi sein Trikot nicht

Martin Braithwaite feiert beim FC Barcelona einen gelungenen Einstand. Doch sein erstes Trikot will er nicht waschen. Schuld ist Teamkollege Lionel Messi.

Erst vor wenigen Tagen wechselte Martin Braithwaite zu den Katalanen. Beim 5:0 gegen Eibar wurde der Stürmer in der 70. Minute eingewechselt und legte Messi kurz darauf den Treffer zum 4:0 auf (87.).Zur Belohnung gab es eine Umarmung des argentinischen Superstars für den Neuzugang. Das hat schweißtreibende Konsequenzen. "Messi hat mir gratuliert", lachte Braithwaite nach dem Spiel. "Er ist ein super Typ. Er hat versucht, mir zu helfen und mich anzuspielen. Ich werde mein Trikot nicht mehr waschen, nachdem er mich umarmt hat. Ich bin wirklich richtig glücklich, ihm die Vorlage für sein Tor gegeben zu haben."Dabei war die Ankunft des Dänen bei Barca nicht konfliktfrei. Nach der Verletzung von Ousmane Dembele erhielt das Team eine Sondererlaubnis, um nochmals am Transfermarkt tätig werden zu dürfen. Am vergangenen Donnerstag wurde dann der Vertrag unterschrieben."Der Empfang war wirklich speziell", berichtet Braithwaite. "So etwas habe ich im Fernsehen gesehen, als ich klein war. Wie sie ihre neuen Spieler behandeln und plötzlich selbst hier zu sein und das von den Fans zu erleben ist unglaublich. Ich bin wirklich stolz."