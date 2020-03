Barca-Stars verzichten bei Gehalt auf Mega-Summe

Der Liga-Stopp wegen des Coronavirus setzt den internationalen Spitzenklubs schwer zu. Lionel Messi und Co. machen beim Gehalt jetzt große Abstriche, um dem FC Barcelona zu helfen.

Kapitän Messi veröffentlichte auf Instagram eine lange Mitteilung, in der er erklärte, was die Spieler beitragen wollen, um dem Klub zu helfen. So nimmt er wie seine Teamkollegen eine Gehaltsreduktion um 70 Prozent in Kauf. Außerdem wollen die Barca-Stars großzügige Spenden an den Verein zahlen, um zu verhindern, dass Mitarbeiter entlassen werden müssen.Damit handelt es sich um eine weitere Maßnahme der Katalanen im Kampf gegen die Krise. Schon zuvor hatte die Klubführung bekanntgegeben, dass man die Vereinsanlagen den Behörden zur Verfügung stellt. Außerdem wurden der katalanischen Regierung 30.000 Schutzmasken bereitgestellt. Superstar Messi spendete zudem eine Million Euro für ein Krankenhaus in Barcelona und in seiner Heimat Argentinien.