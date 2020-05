Bayern mit Sane einig: Wird er zu Schnäppchen?

Die Bayern haben einen neuen Versuch gestartet, um Wunschspieler Leroy Sane zu verpflichten. Mit dem DFB-Teamspieler sollen sich die Münchner bereits einig sein.

Sportdirektor Hasan Salihamidzic hatte die Verpflichtung eines internationalen Topstars versprochen. Dabei wird es sich wohl um Sane handeln.Einem Bericht derzufolge sollen die Bayern mit dem 24-Jährigen einig sein. Der Flügelflitzer soll beim deutschen Rekordmeister einen Fünfjahresvertrag unterschreiben. Nur die Verhandlungen mit Sane-Klub Manchester City stehen noch aus.Die Bayern hoffen demnach, die Ablösesumme für Wunschspieler Sane deutlich unter 100 Millionen Euro drücken zu können. An der Säbener Straße rechnet man mit 60 Millionen Pfund (rund 69 Millionen Euro). Ein erstes Angebot in Höhe von 40 Millionen Euro hatten die Münchner demnach als "Verhandlungsbasis" abgegeben.So würde Sane zu einem echten Schnäppchen werden. Die Gründe für die reduzierten Bayern-Angebote: Sanes Vertrag läuft nur noch ein Jahr. City muss verkaufen, um noch eine Ablöse lukrieren zu können. Diese wird vor dem Hintergrund des Financial Fairplay und der Corona-Krise dringend benötigt.Schon vor einem Jahr waren die Bayern am 24-jährigen DFB-Star dran. Nachdem sich Sane im englischen Supercup das Kreuzband gerissen hatte, waren die Verhandlungen auf Eis gelegt worden.