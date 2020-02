Bayern suchen Alternative zu Alaba bei Leipzig

Bayern München ist auf Personalsuche. Konkret für die Position des Innenverteidigers. Da soll eine Alternative zu ÖFB-Legionär David Alaba gefunden werden. Ausgerechnet bei Liga-Rivale Leipzig.

Laut "kicker" suchen die Bayern einen physisch starken Spieler für die Innenverteidigung. Bevorzugt wird ein Typ wie Liverpool-Star Virgil van Dijk. Derzeit spielt Alaba im Abwehrzentrum, der ÖFB-Legionär ist aber gelernter Linksverteidiger. Doch die Verletzungen von Niklas Süle und Javi Martinez zwingen zu Umstellungen.Die Münchner sollen einen konkreten Kandidaten im Visier haben, nämlich Leipzigs Dayot Upamecano. Er ist 1,86 Meter groß und 90 Kilogramm schwer, würde somit also die gewünschten körperlichen Voraussetzungen haben. Sein Vertrag läuft noch bis 2021.Leipzig ist in der deutschen Bundesliga der erste Verfolger von Tabellenführer Bayern. Der Rückstand beträgt nur einen Zähler. Am Freitag empfangen die Bayern Schlusslicht Paderborn, am Samstag gastiert Leipzig bei Schalke.