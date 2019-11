Bayern-Trainer? Wenger mit kryptischer Botschaft

Die Bayern sind nach dem Rauswurf von Niko Kovac auf der Suche nach einem neuen Trainer. Die Gerüchteküche brodelt, viele prominente Namen werden in die Runde geworfen. Einer davon ist Ex-Arsenal Mastermind Arsene Wenger.

Der 70-Jährige lässt die Fans mit einer kryptischen Botschaft im britischen TV spekulieren. "Klar vermisse ich die Intensität, die Siege auf dem Platz. Das habe ich fast mein ganzes Leben lang gemacht."Ist Wenger also einer für die Bayern? "Auf der anderen Seite gibt es auch Dinge, die mir nicht so fehlen. Ich habe seit dem ich 33 war bis vor einem Jahr durchgehend gecoacht, ich bin einfach ruhiger geworden."Auf die konkrete Nachfrage zum möglichen Bayern-Job antwortete der Franzose: "Seht ihr, ich bin schon wieder sofort unter Druck. Das fehlt mir zum Beispiel nicht."Eine klare Absage sieht anders aus, dennoch denkt der Ex-Gunner sicherlich auch an ein ruhiges Leben in der Fußball-Pension.