i Die Polizei konnte einen Verdächtigen festnehmen. iStock Er studierte in Österreich Beauty-Arzt erschossen – Auftragskiller (18) gefasst Schreckliche Bluttat in Spanien: Ein deutscher Schönheitschirurg (57) wurde erschossen. Nun fasst die Polizei den mutmaßlichen Auftragsmörder. Von Newsdesk Heute 09.10.2026, 22:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die spanische Küstenmetropole Marbella wurde am Mittwochabend von einer schrecklichen Bluttat erschüttert. Gegen 18 Uhr betrat ein schwarz gekleideter Mann die Praxis eines deutschen Schönheitschirurgen (57) und eröffnete das Feuer.

Der 57-Jährige wurde tödlich getroffen, die Rettungskräfte konnten nichts mehr für ihn tun. Der Schütze machte sich nach der Tat aus dem Staub. Vor der Klinik wartete dafür schon ein Komplize auf einem Scooter, der dem Angreifer zur Flucht verhalf.

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18-Jähriger festgenommen

Doch wer trachtete dem Arzt, der in Innsbruck studierte und seit 2008 in Marbella arbeitet nach dem Leben? Wie die "Bild" berichtet, könnte es sich um einen Auftragsmord gehandelt haben. Inzwischen wurde der mutmaßliche Schütze festgenommene.

Bei ihm soll es sich um einen 18-Jährigen mit schwedischem Pass und ausländischen Wurzeln handeln. Demnach sei der Mann erst kurz vor der Tat nach Marbella und wollte wohl auch nicht lange in Spanien bleiben. Bevor er ausreisen konnte, klickten jedoch am Donnerstag die Handschellen.

Wollte Kundin Arzt tot sehen?

Doch wer soll den 18-Jährigen für die Bluttat beauftragt haben? In spanischen Medien ist von einer wütenden Kundin zu lesen. Es soll wohl um Geld gegangen sein, welches die Frau zurückhaben wollte.

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Sie soll mit einer Behandlung nicht zufrieden gewesen sein, weshalb die Kundin sogar ihren Partner zur Praxis geschickt habe. Dieser soll dann das Personal verbal bedroht haben. Das Motiv gilt allerdings nicht als gesichert, die Ermittlungen laufen weiter.