Streit eskaliert völlig – Schüsse auf Clan-Mitglieder

Zuerst ein Streit, dann fallen plötzlich Schüsse: In Berlin spielten sich am späten Freitagnachmittag heftige Szenen ab. Laut einem Bericht der "Bild" soll es zu dem Vorfall vor einem Autogeschäft im Stadtteil Schöneberg gekommen sein.
Demnach sei eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen eskaliert. Im Zuge dessen sei es zur Schussabgabe gekommen. Dabei wurden zwei Männer getroffen, die Schützen sollen danach mit einem Auto geflüchtet sein.
Besonders brisant: Bei den Angeschossenen soll es sich um zwei Mitglieder der Clan-Familie Al-Zein handeln. Sie seien allerdings nicht lebensgefährlich verletzt worden, hieß es seitens der Polizei.
In dem Bericht hieß es, dass sich die beiden Verletzten selbst ins St.-Joseph-Krankenhaus eingeliefert hätten. Unterdessen laufen die Ermittlungen der Polizei. Beamte würden sich sowohl am Tatort, als auch im Spital befinden.