Beendet Corona-Krise die Karriere von Ibrahimovic?

Europas Fußball steht still - für Zlatan Ibrahimovic könnte es das Karriere-Ende bedeuten. Sein Vertrag beim AC Milan läuft im Sommer aus. Danach ist der Rücktritt ein Thema.

Denn Lust auf eine Vertragsverlängerung bei den Mailändern hat "Ibra" nicht. Zu groß sind die Differenzen mit Klub-Boss Ivan Gazidis. Im "Svenska Dagbladet" sinniert der 38-Jährige über die Frage, wie es weitergehen könnte: "Wir werden sehen. Ich weiß nicht, was ich tun möchte. Jeden Tag passiert etwas neues."Die Corona-Krise hat auch den Schweden eher unvorbereitet getroffen. Er verbringt die Zeit zu Hause in Malmö und meint: "Wer hat das vorausgesehen? Wir müssen nur leben und das Leben genießen. Es besteht kein Grund zur Sorge. Ich habe eine Familie, um die ich mich kümmern muss."Mit dem europaweiten Fußball-Stopp ist Ibrahimovic einverstanden: "Wir müssen abwarten, weil die Experten wissen, was zu tun ist. Es ist eine Tragödie, dass alle Ligen unterbrochen sind, aber wir müssen das respektieren und Geduld haben. Sie müssen eine gute Lösung für die gesamte Gesellschaft finden. Gesundheit kommt vor Sport."Zurück zur persönlichen Zukunft. Sollte "Ibra" die Fußballschuhe an den Nagel hängen, ist eine Trainer-Tätigkeit für ihn wohl kein Thema: "Ich weiß nicht, ob ich als Trainer arbeite und ob ich nach einer Karriere als Spieler die Geduld dafür hätte." Immerhin bleibt er als Miteigentümer von Schweden-Klub Hammarby IF (sehr zum Ärger der Fans seines Heimatvereins Malmö) im Fußball-Geschäft.