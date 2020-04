Besser als Messi! Trimmel ist Europas "Flankengott"

Besser als Messi zu sein – das ist der Traum so ziemlich aller Fußballer. Der Ex-Rapidler Christopher Trimmel kann genau das von sich behaupten – zumindest in einer Kategorie.

Vor der letzten Sommerpause hatte Christopher Trimmel einen Plan. "Der Pass muss besser werden, die Flanke muss sitzen - da will ich ansetzen", erklärte der ÖFB-Legionär in Diensten von Union Berlin. Und der 33-jährige Ex-Rapidler ließ seinen Worten auch Taten folgen, wie ein Blick in die aktuellen Fußball-Statistiken zeigt.Mit sieben Vorlagen nach Standard-Situationen ist Trimmel in dieser Kategorie der beste Assistgeber aus Europas Top-5-Ligen. Auf Platz zwei folgt mit sechs Vorlagen Liverpools Champions-League-Sieger Trent Alexander-Arnold. Platz drei mit jeweils vier Vorlagen muss sich Barcas Superstar Lionel Messi mit Adi Hütters Frankfurtprofi Filip Kostic und Sandro Tonali (Brescia Calcio) teilen.Insgesamt, also auch Vorlagen aus dem Spiel mitgezählt, hält der Rechtsverteidiger Trimmel, der 2014 Hütteldorf verließ und bei Union die Mannschaft als Kapitän auf das Feld führt, bei neun Assists. Zum Vergleich: Hier hat Messi mit zwölf Vorlagen wiederum die Nase wieder vorne.