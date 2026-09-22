StartseiteNachrichtenWelt
Ein Bewaffneter hat mindestens acht Menschen verletzt.
Ein Bewaffneter hat mindestens acht Menschen verletzt.
APA-Images / AFP / DHA (Demiroren News Agency)
Großeinsatz in der Türkei

Bewaffneter eröffnet Feuer vor Schule – acht Verletzte

Schüsse vor einer Schule im Westen der Türkei: Ein Bewaffneter hat mindestens acht Menschen verletzt. Unter den Opfern sollen auch Schüler sein.
Newsdesk Heute
Von Newsdesk Heute
22.09.2026, 14:36
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Großeinsatz am Dienstagmorgen im Westen der Türkei: Vor einer Oberschule in Turgutlu nahe Izmir fielen mehrere Schüsse. Mindestens acht Menschen wurden dabei verletzt, der mutmaßliche Schütze konnte kurz darauf festgenommen werden.

Mehrere Schüsse! Tote bei Straßenfest in Seattle

Nach Angaben des regionalen Gouverneursbüros eröffnete der Bewaffnete am Morgen vor dem Schulgebäude das Feuer. Sicherheitskräfte rückten an und nahmen den Verdächtigen wenig später fest. Warum er die Schüsse abgab, ist bislang nicht bekannt.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Medienberichten zufolge befinden sich unter den Verletzten auch mehrere Schüler. Zahlreiche Rettungswagen und Polizeifahrzeuge waren nach dem Vorfall vor Ort.

Aufnahmen einer Überwachungskamera, die von der Nachrichtenagentur DHA verbreitet wurden, sollen den mutmaßlichen Angreifer zeigen. Zu sehen ist ein junger Mann oder Jugendlicher in schwarzer Hose und schwarzer Jacke.

red,22.09.2026, 14:36
Mehr zum Thema
TürkeiSchießereiSchuleFestnahme

Weiterlesen

Weitere Storys
PolizeiAngriffSchüler
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote