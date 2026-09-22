i Ein Bewaffneter hat mindestens acht Menschen verletzt. APA-Images / AFP / DHA (Demiroren News Agency) Großeinsatz in der Türkei Bewaffneter eröffnet Feuer vor Schule – acht Verletzte Schüsse vor einer Schule im Westen der Türkei: Ein Bewaffneter hat mindestens acht Menschen verletzt. Unter den Opfern sollen auch Schüler sein. Von Newsdesk Heute 22.09.2026, 14:36 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Großeinsatz am Dienstagmorgen im Westen der Türkei: Vor einer Oberschule in Turgutlu nahe Izmir fielen mehrere Schüsse. Mindestens acht Menschen wurden dabei verletzt, der mutmaßliche Schütze konnte kurz darauf festgenommen werden.

Nach Angaben des regionalen Gouverneursbüros eröffnete der Bewaffnete am Morgen vor dem Schulgebäude das Feuer. Sicherheitskräfte rückten an und nahmen den Verdächtigen wenig später fest. Warum er die Schüsse abgab, ist bislang nicht bekannt.

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Medienberichten zufolge befinden sich unter den Verletzten auch mehrere Schüler. Zahlreiche Rettungswagen und Polizeifahrzeuge waren nach dem Vorfall vor Ort.

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Aufnahmen einer Überwachungskamera, die von der Nachrichtenagentur DHA verbreitet wurden, sollen den mutmaßlichen Angreifer zeigen. Zu sehen ist ein junger Mann oder Jugendlicher in schwarzer Hose und schwarzer Jacke.