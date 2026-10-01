i Top Deals im FREEPORT www.ufotaka.cz www.fotop.cz kovac.photography 40 Minuten von Wien Bis zu 70 Prozent billiger: Das ist neu im FREEPORT Neue Stores, Flughafen-Flair und eine Beauty Lounge: Das Outlet-Center FREEPORT bei Kleinhaugsdorf baut sein Angebot kräftig aus. Von Advertorial Heute 01.10.2026, 11:47 Anzeige Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer gerne Marken shoppt, aber nicht den vollen Preis zahlen will, kennt das FREEPORT Fashion- und Designer-Outlet-Center beim Grenzübergang Kleinhaugsdorf. Von der Wiener Stadtgrenze bist du über die Schnellstraße S3 in rund 40 Minuten dort. Jetzt hat das Center neue Stores und seine Pläne für die nächsten Jahre präsentiert.

Die Zahlen können sich sehen lassen: Auf 22.400 Quadratmetern Verkaufsfläche warten rund 80 Shops mit mehr als 250 internationalen Marken. Gemeinsam mit der benachbarten Family City kommt der Standort auf über drei Millionen Gäste pro Jahr.

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30 bis 70 Prozent unter dem normalen Preis

Der wichtigste Grund für die Fahrt bleibt der Preis. "Das Center versteht sich als Outlet und nicht als klassisches Einkaufszentrum. Der zentrale Kundenvorteil bleibt der Preis. Die regulären Outletpreise liegen bei 30 bis 70 Prozent unter den Preisen herkömmlicher Geschäfte, bei besonderen Aktionen fallen die Preisnachlässe noch höher aus", sagt FREEPORT-Geschäftsführer Thomas Seikmann.

Praktisch für den Wochenendausflug: Das Outlet hat auch an Sonn- und Feiertagen offen, insgesamt an 363 Tagen im Jahr jeweils von 10 bis 21 Uhr.

FREEPORT Fashion- und Designer-Outlet-Center FREEPORT

Neue Shops und Flughafen-Flair

Im April 2026 hat Skechers eröffnet und zählt schon jetzt regelmäßig zu den fünf umsatzstärksten Shops im ganzen Center. Noch neuer ist der Travel FREE-Shop von Gebr. Heinemann, den es so zum ersten Mal in einem österreichischen Outlet-Center gibt.

Auf 500 Quadratmetern bringt er Flughafen-Flair ins Weinviertel, mit Markenparfüms und Luxuskosmetik, Premium-Spirituosen, Süßwaren und Geschenkartikeln. "FREEPORT war für uns aufgrund seiner Lage an der wichtigen Verkehrsverbindung zwischen Brünn und Wien sowie seiner Beliebtheit bei tschechischen und österreichischen Kunden die logische Wahl", sagt Lenka Novotná, Marketingmanagerin von Travel FREE.

Auch die bestehenden Shops haben sich herausgeputzt: Adidas hat seinen rund 1.000 Quadratmeter großen Store komplett erneuert, Burger King wurde modernisiert, KFC folgt. Dazu kommen Tom Tailor mit rund 400 Quadratmetern an einem neuen Standort und Terranova nach einem Umbau auf mehr als 600 Quadratmetern.

Beauty Lounge, Events und noch mehr Rabatte

In der überdachten und klimatisierten Mall eröffnet demnächst eine neue Beauty Lounge für Frauen und Männer. Dazu gibt es übers Jahr verteilt Veranstaltungen wie das Burger Festival, den Halloween-Event, den FREEPORT Night Run und die Geburtstagsfeier des Centers.

Und für Schnäppchenjäger wird es noch interessanter: Geplant sind zusätzliche Clearance-Konzepte, also eigene Flächen mit nochmals reduzierter Ware. "Für 2027 ist die Pipeline gut gefüllt. Wir führen Gespräche mit weiteren Top-Marken", sagt Seikmann. "Gerade im Clearance-Bereich kommt etwas ganz Großes."

Alle Shops und aktuellen Aktionen findest du auf freeport.at.