ÖFB: Schlager braucht Operation – Schaub Ersatz

Xaver Schlager zog sich in Wolfsburg einen Knöchelbruch zu und muss operiert werden. Damit fällt er für das ÖFB-Team aus.

Bittere Nachrichten aus Wolfsburg. Xaver Schlager wurde am Samstag beim 1:1 daheim gegen Paderborn schon in Minute elf vom Platz getragen.Der ÖFB-Teamspieler war hängengeblieben und hatte sichtlich starke Schmerzen. Der Klub bestätigte noch am Abend, dass sich der Neuzugang aus Salzburg einen Knöchelbruch zugezogen hat.Schlager müsse operiert werden und fällt sicher länger aus. Die Länderspiele gegen Lettland und Polen kommen kann er nicht bestreiten.(SeK)