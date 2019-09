Blitz-Comeback? Alaba lässt ÖFB-Team hoffen

David Alaba steht bei den Bayern vor einem schnellen Comeback. Das freut auch Teamchef Franco Foda und das Nationalteam.

David Alaba laboriert an einem Muskelfaserriss im linken Oberschenkel. Bei den Bayern soll er bereits kommenden Mittwoch in der Champions League gegen Tottenham Hotspur sein Comeback geben. "Ich hoffe, dass er da wieder dabei sein kann", meint Bayern-Coach Niko Kovac. Das wäre auch für die EM-Quali mehr als günstig.Denn da steht die entscheidende Phase unmittelbar bevor. Am 10. Oktober trifft das Nationalteam zu Hause auf Israel. Am 13. Oktober steigt das Auswärtsmatch gegen Slowenien.In der Tabelle liegen die Slowenen einen Punkt vor Österreich auf Platz drei, Israel hat acht Zähler auf dem Konto, damit als Fünfter nur zwei Punkte weniger als Österreich. Somit ist im Kampf um ein EM-Ticket noch alles offen.