Blitz-Turnier könnte die Champions League retten

Wer folgt Liverpool als Champions-League-Sieger nach? Diese Frage könnte im August im Rahmen eines Final-Eight-Turniers beantwortet werden.

Erst vier Teams fix

Ideen gab es schon viele – nun dürfte es auch konkrete Pläne geben, wie die Champions-League-Saison gerettet werden könnte.Wie die für gewöhnlich gut informierte Zeitung "Mundo Deportivo" am Dienstag berichtet, denkt die UEFA über ein Final-Eight-Turnier nach. Dieses solle im August an einem einzigen, neutralen Standort steigen.Die Teams und deren Betreuer, die Schiedsrichter, Ärzte und alle weiteren involvierten Personen würden während des Events isoliert leben. Strenge Tests sollen sicherstellen, dass niemand das Coronavirus in sich trägt.Viertelfinale und Halbfinale sollen demnach jeweils in einem einzelnen Match ausgetragen werden, das Endspiel sowieso. Problem: Es sind erst vier der acht Achtelfinal-Duelle beendet.Bereits fix durch sind Atalanta Bergamo, Leipzig, Paris Saint-Germain und Atletico Madrid. Noch nicht entschieden sind die Duelle Manchester City gegen Real Madrid (Hinspiel 2:1), Juventus gegen Lyon (0:1), Bayern gegen Chelsea (3:0) sowie Barcelona gegen Napoli (1:1).