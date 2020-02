Blut-Cut nach Treffer mit Stollen bei De Ligt

Juventus-Talent Matthijs de Ligt hat im Champions-League-Achtelfinale bei Olympique Lyon mit einer Platzwunde für einen Schreck-Moment gesorgt.

Beim Gastspiel der "Alten Dame" in Lyon war De Ligt bei einem Eckball in den gegnerischen Strafraum aufgerückt, wollte zum Kopfball ansetzen.Stattdessen war der 20-jährige Niederländer allerdings zu Fall gekommen. Dann passierte die schwere Verletzung.Als De Ligt am Boden war, stürzten gleich drei Gegenspieler über den Innenverteidiger. Dabei war der Abwehr-Shootingstar mit den Stoppeln im Gesicht getroffen worden.Der Niederländer hatte daraufhin behandelt werden müssen, konnte dann mit einem Kopfverband weiterspielen. Besonders bitter: In Unterzahl hatten die Italiener auch den 0:1-Gegentreffer durch Lucas Tousart (31.) kassiert.Die Partie ist noch im Gange. Hier geht?s zum Live-Ticker.