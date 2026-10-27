i Der betroffene Bereich wurde evakuiert. iStock Zugverkehr lahmgelegt Bombe bei deutschem Bahnhof entdeckt Alarm in Deutschland! An einem Bahnhof wurde eine mutmaßliche Bombe entdeckt. Die Zug-Strecke zwischen Hamburg und Berlin ist lahmgelegt. Von Newsdesk Heute 27.10.2026, 11:16 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Dienstagmorgen kam es am Bahnhof Müssen im deutschen Bundesland Schleswig-Holstein gegen 8.40 Uhr zu einem Schockfund! Bei Bauarbeiten wurde eine Weltkriegsbombe entdeckt, berichtet die "Bild" unter Berufung auf die Polizei.

Als Konsequenz kommt es zu Sperrungen, Ausfällen, Verspätungen und kurzfristigen Änderungen im Zugverkehr. Es sind Fern- und Regionalzüge betroffen. Auch die Strecke zwischen Hamburg und Berlin kann nicht befahren werden. Ein Ersatzverkehr mit Bussen wurde eingerichtet. Passagiere sollen sich vorab über ihre Verbindungen informieren.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Entschärfer angefordert

Am betroffenen Bahnhof wurde eine Evakuierung eingeleitet. Auch Anwohner mussten ihre Wohnungen und Häuser verlassen. Sie werden in der Sporthalle von Müssen untergebracht. In der Zwischenzeit wurden bereits Entschärfer angefordert. Unklar ist, wie viele Menschen von der Evakuierung betroffen sind.

Die Bilder des Tages i ?

Bei der Bombe soll es sich um einen Sprengkopf handeln. Es bleibt offen, wie lange die Entschärfung des mutmaßlichen Blindgängers dauern werde. Vorerst dauern die Einschränkungen im Zugverkehr damit an.