Bombe bei deutschem Bahnhof entdeckt

Am Dienstagmorgen kam es am Bahnhof Müssen im deutschen Bundesland Schleswig-Holstein gegen 8.40 Uhr zu einem Schockfund! Bei Bauarbeiten wurde eine Weltkriegsbombe entdeckt, berichtet die "Bild" unter Berufung auf die Polizei.
Als Konsequenz kommt es zu Sperrungen, Ausfällen, Verspätungen und kurzfristigen Änderungen im Zugverkehr. Es sind Fern- und Regionalzüge betroffen. Auch die Strecke zwischen Hamburg und Berlin kann nicht befahren werden. Ein Ersatzverkehr mit Bussen wurde eingerichtet. Passagiere sollen sich vorab über ihre Verbindungen informieren.
Am betroffenen Bahnhof wurde eine Evakuierung eingeleitet. Auch Anwohner mussten ihre Wohnungen und Häuser verlassen. Sie werden in der Sporthalle von Müssen untergebracht. In der Zwischenzeit wurden bereits Entschärfer angefordert. Unklar ist, wie viele Menschen von der Evakuierung betroffen sind.
Bei der Bombe soll es sich um einen Sprengkopf handeln. Es bleibt offen, wie lange die Entschärfung des mutmaßlichen Blindgängers dauern werde. Vorerst dauern die Einschränkungen im Zugverkehr damit an.