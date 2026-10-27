i ? In Menschengruppe gefahren Angriff mit BMW! Beteiligte gehören zu Großfamilien Schock bei Hannover! Ein Auto raste gezielt in eine Menschengruppe, mindestens fünf Personen wurden verletzt. Die Polizei schoss auf den Wagen. Von André Wilding 27.10.2026, 11:06 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein gezielter Angriff mit einem BMW auf eine Personengruppe hat in der Nacht zum Dienstag in Neustadt am Rübenberge (Region Hannover) mindestens fünf Verletzte gefordert. Polizeikräfte stoppten die Tat durch Schüsse auf den Wagen. Der Fahrer und möglicherweise weitere Tatbeteiligte flüchteten. Die Polizei sucht Zeugen.

Polizei eröffnet das Feuer

Nach bisherigen Erkenntnissen lenkte ein Tatverdächtiger gegen 23.30 Uhr auf der Mecklenhorster Straße einen BMW gezielt in eine kleine Personengruppe, die sich auf der Straße aufhielt. Dabei wurden mindestens fünf Menschen leicht bis schwer verletzt. Rettungskräfte brachten die Verletzten in umliegende Krankenhäuser.

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Polizeikräfte, die sich wegen einer Verkehrskontrolle in der Nähe aufhielten, wurden auf den Vorfall aufmerksam. Um den mutmaßlichen Angriff zu unterbinden, schossen sie auf den BMW. Der Fahrer ließ das Fahrzeug am Tatort zurück und flüchtete. Ob sich weitere Personen in dem Wagen befanden, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung, an der zahlreiche Einsatzkräfte und ein Polizeihubschrauber beteiligt waren, blieb zunächst ohne Erfolg. An der Wohnanschrift des Halters des Tatfahrzeugs trafen die Beamten drei Personen an und nahmen sie vorläufig fest. Ob und in welcher Weise sie an der Tat beteiligt waren, ist noch unklar.

Beteiligte kannten sich

Nach bisherigem Ermittlungsstand kannten sich die Beteiligten untereinander. Sie gehören Großfamilien an, die teilweise bereits im Zusammenhang mit Clankriminalität polizeilich in Erscheinung getreten sind. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand nach derzeitiger Einschätzung nicht.

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Der Kriminaldauerdienst Hannover hat die Ermittlungen übernommen. Dazu gehört auch eine spezialisierte Tatortaufnahme. In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Hannover wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts eingeleitet. Die Polizei bittet Zeugen, sich mit Hinweisen zum Tatgeschehen bei den Ermittlern zu melden.