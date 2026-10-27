i ? Täter auf der Flucht BMW rast in Menschengruppe – Polizei gibt Schüsse ab Ein BMW fuhr in Neustadt am Rübenberge gezielt in eine Menschengruppe. Mehrere Personen wurden verletzt, Polizisten eröffneten das Feuer. Von André Wilding 27.10.2026, 06:25 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schüsse auf einen BMW, mehrere Verletzte und eine groß angelegte Fahndung: In Neustadt am Rübenberge bei Hannover ist es in der Nacht auf Dienstag zu einem dramatischen Polizeieinsatz gekommen. Ein Autofahrer soll seinen Wagen absichtlich in eine Gruppe von Menschen gelenkt haben.

Besonders brisant: Polizisten beobachteten den Vorfall unmittelbar und griffen mit Schusswaffen ein. Der oder die Tatverdächtigen konnten dennoch entkommen.

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BMW fährt gezielt in Menschengruppe

Der Vorfall ereignete sich gegen 23.30 Uhr auf der Mecklenhorster Straße in Neustadt am Rübenberge in der Region Hannover. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei steuerte ein BMW gezielt auf eine kleinere Personengruppe zu und erfasste mehrere Menschen.

Dabei wurden vier bis fünf Personen verletzt. Die Polizei spricht von leichten bis schweren Verletzungen. Die Betroffenen wurden zur medizinischen Versorgung in umliegende Spitäler gebracht.

Polizisten beobachten Tat und schießen

Zum Zeitpunkt des Vorfalls führte eine Polizeistreife ganz in der Nähe eine allgemeine Verkehrskontrolle durch. Die Beamten wurden dadurch unmittelbar Zeugen des Geschehens.

Um weitere Angriffe zu verhindern, gaben die Polizisten Schüsse auf den BMW ab. Ob durch die Schüsse jemand verletzt wurde, geht aus den bisherigen Angaben nicht hervor.

Verdächtige flüchten zu Fuß

Trotz des Polizeieinsatzes gelang dem oder den Tatverdächtigen die Flucht. Nach dem Vorfall verließen sie das Fahrzeug und entkamen unerkannt zu Fuß.

Die Polizei leitete daraufhin eine Großfahndung ein. Neben zahlreichen Einsatzkräften beteiligten sich auch die Bundespolizei und ein Polizeihubschrauber an der Suche.

Die Ermittlungen der Polizei laufen auf Hochtouren. NEWS5

Ob die Flüchtigen inzwischen gefasst wurden, ist nach den vorliegenden Informationen nicht bekannt.

Straße großräumig gesperrt

Die Mecklenhorster Straße wurde nach der Tat weiträumig abgesperrt.

Der Kriminaldauerdienst übernahm die Spurensicherung am Tatort. Auch der Verkehrsunfalldienst Hannover wurde zur Unterstützung hinzugezogen.

Die Ermittler versuchen nun, den genauen Ablauf des Vorfalls zu rekonstruieren.

Polizei vermutet persönliche Verbindung

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand gehen die Beamten davon aus, dass sich die Beteiligten bereits vor dem Vorfall kannten.

Welche Beziehung zwischen ihnen bestand und was zu dem mutmaßlich gezielten Angriff führte, ist allerdings noch unklar.

Die Bilder des Tages i ?

Auch zu einem möglichen Motiv liegen derzeit keine näheren Informationen vor. Die Ermittlungen dauern an.