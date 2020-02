Bon Jovi: "Bayern tranken vor 3:0 Whisky und Bier"

Rockstar Jon Bon Jovi bringt die Bayern-Stars in Erklärungsnot. Der US-Amerikaner behauptet, er habe die Fußballer am Abend vor dem 3:0 gegen Chelsea in London beim Whisky- und Biertrinken beobachtet.

Die Bayern fegten am Dienstagabend über den FC Chelsea hinweg. Im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinals setzten sich David Alaba und Co. in London mit 3:0 durch und stehen mit einem Bein in der nächsten Runde.Serge Gnabry, der im Herbst schon Tottenham in London mit vier Toren (7:2, Gruppenphase) abgeschossen hatte, traf doppelt. Robert Lewandowski sorgte für den Endstand. Chelsea spielte lange mit, vergab seine Chancen aber kläglich.Erstaunlich: Stimmen die Ausführungen von Jon Bon Jovi, triumphierte der deutsche Rekordmeister trotz fragwürdiger Match-Vorbereitung. Der Rockstar weilte im Vorfeld des Spiels im selben Londoner Hotel, wie er "TalkSport" verriet.Dabei habe er beobachtet, wie Bayern-Spieler nicht einmal 24 Stunden vor dem Anpfiff neben ihm an der Hotel-Bar Whisky und Bier getrunken hätten."Ich habe mich um meinen eigenen Kram gekümmert und das Team war in der Nacht vor dem Match auch dort. Mit der Kraft von Whisky und Bier haben sie Chelsea bezwungen, das sagt nicht viel über die Trinkgewohnheiten von Chelsea aus.""Die Bayern haben definitiv Whisky getrunken und eine gute Zeit genossen. Dann vernichteten sie Chelsea. Ich werde alle in Schwierigkeiten bringen ..."Namen nannte der Musiker keine.Jon Bon Jovi ist Frontman der US-amerikanischen Rockband Bon Jovi. Mit Titeln wie Livin' On A Prayer oder It's My Life feierte er Hits, die auch hierzulande so gut wie jeder kennt. Die Rocker schafften es in Österreich mit sechs verschiedenen Alben auf Platz eins in den Charts.