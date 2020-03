Brasilien-Star grätscht eine Klopapier-Rolle um

Fußballer dieses Planeten rufen derzeit zur "Klopapier-Challenge" auf. Der Brasilianer Felipe Melo macht auch mit – jedoch mit eigenen Regeln.

Felipe Melo ist ein harter Knochen. Nicht weniger als 21 (!) Mal flog der der 36-jährige Brasilianer bereits vom Platz. Er verteidigte für Juventus, Inter Mailand und Galatasaray. Vor allem in der Türkei wurde der Defensivmann zum Titelhamster. 22 Länderspiele runden die Karriere, die Melo aktuell in seiner Heimat bei Palmeiras ausklingen lässt, ab.Dass er eher als Raubein denn als Edeltechniker bekannt ist, ist auch ihm zu Ohren gekommen. Doch er nimmt es mit Humor, wie ein Instagram-Video beweist.Weltweit posten Fußballer derzeit Videos, auf denen sie beim Gaberln mit einer Klopapier-Rolle zu sehen sind. Versehen sind sie mit dem Hashtag #stayathomechallenge.Melo pfeift auf den Trend. Er macht, was er am besten kann – und grätscht das vielerorts vergriffene Reinigungs-Utensil brutal um. Seht selbst: