Bremen überwacht Friedl und Co. mit einem Sender

Die deutsche Bundesliga hat am Montag beschlossen, den Spielbetrieb bis 2. April auszusetzen. Die Profis von Werder Bremen werden bis dahin mit Sendern überwacht.

"Wir haben die Spieler bis zum 30. März mit individuellen Trainingsplänen ausgestattet", erklärte Werder-Coach Florian Kohfeldt in der"Sie haben für jeden Tag Anweisungen, was in ihrer Trainingsarbeit zu tun ist. Sie haben Uhren mitbekommen, auf denen die Läufe einprogrammiert sind. Es stehen aber auch Stabilitäts- und Kraftübungen auf dem Programm", so der Coach der abstiegsgefährdeten Bremer weiter.Und all das wird detailliert überwacht. "Die Sender, die sie sonst im Training anhaben, nehmen sie mit nach Hause. Wir kontrollieren ihr Training nicht nur über die Uhr, sondern auch darüber."Dass ab dem 2. April wieder gespielt werden kann, ist trotzdem mehr als unwahrscheinlich. "Sollten wir da wieder spielen, werden die Spieler früher ins Mannschaftstraining einsteigen", dann sollen Spiele gegen die U23 für den Rhythmus sorgen. Sollte die Pause verlängert werden, folgen neue Übungen per Video.