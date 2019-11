Bullen feiern 8:0-Sieg, Gladbach bleibt an Spitze

RB Leipzig fertigt Mainz im Heimspiel mit 8:0 ab. Borussia Mönchengladbach lacht weiter von der Spitze. Die ÖFB-Legionäre stehen im Fokus.

Leipzig - Mainz

Leverkusen - Gladbach

Frankfurt - Bayern

Dortmund - Wolfsburg

Werder - Freiburg

Verrückte zehnte Runde in der deutschen Bundesliga! RB Leipzig schießt Mainz aus der Red Bull Arena. Borussia Mönchengladbach siegt beim schweren Auswärtsspiel in Leverkusen und bleibt Tabellenführer. Die Bayern patzen nach einer frühen Rote Karte gegen Adi Hütters Eintracht Frankfurt, schlittern in ein 1:5-Debakel. Dortmund besiegte Oliver Glasners VfL Wolfsburg 3:0. Werder Bremen kassiert gegen den SC Freiburg den späten 2:2-Ausgleich.In Leipzig wurde von Beginn an wie auf einer schiefen Ebene gespielt. Die Bullen dominierten in allen Belangen. ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer eröffnete den Torreigen in Minute fünf. Timo Werner, Christopher Nkunku, Marcel Halstenberg und Yussuf Poulsen sorgten für einen 5:0-Pausenstand.Der Pausentee half den Gästen wenig. Drei Minuten nach dem Seitenwechsel schnürte Werner den Doppelpack. Nordi Mukiele stellte auf 7:0. Da war erst eine Stunde gespielt. Drei Minuten vor dem Ende durfte Werner über seinen Hattrick und den 8:0-Sieg der Bullen jubeln. Leipzig ist neuer Dritter.Borussia Mönchengladbach, der Tabellenführer, schlug in Leverkusen früh zu. Oscar Wendt traf nach Vorarbeit von Shootingstar Marcus Thuram (18.). Kevin Volland sorgte in Minute 25 für den Ausgleich. Vor der Pause brachte ÖFB-Teamverteidiger Stefan Lainer die Fohlen aber wieder auf die Siegerstraße.Der Ex-Salzburger leitete durch ein sehenswertes Solo über rechts den Angriff zum 2:1 ein. Thuram schloss nach Assist von Partick Hermann ab (42.). Das Team von Ex-Salzburg-Coach Marco Rose zitterte sich in einer turbulenten Schlussphase zum Auswärtssieg.Jerome Boateng flog bei den Gästen nach neun Minuten wegen einer Notbremse mit Rot vom Platz. Die Frankfurter übernahmen in Folge das Kommando. Filip Kostic (25.) und Djibril Sow (33.) sorgten für klare Verhältnisse.Top-Torjäger Robert Lewandowski ließ den Rekordmeister mit einer starken Einzelleistung zum 14. Saisontor wieder hoffen (37.).David Alaba – als Innenverteidiger im Einsatz – und seine Kollegen brachen in Hälfte zwei unter dem Druck der Hausherren zusammen. Das Team von Adi Hütter nützte die numerische Überlegenheit in Person von David Abraham (49.) und ÖFB-Teamspieler Martin Hinteregger (61.) zu einer klaren 4:1-Führung. Gonçalo Paciência traf spät, machte das Debakel der Bayern perfekt, 1:5 (85.).Die Bayern rutschen auf Platz vier ab.Erste Saisonniederlage für Oliver Glasner! Seine Wolfsburger hielten im Signal-Iduna-Park zwar lange dagegen. In Minute 52 traf Thorgan Hazard aber zum 1:0 für Dortmund. Der Belgier legte sechs Minuten später Raphael Guerreiro das 2:0 auf. Den Doppelschlag konnten die Gäste nicht mehr aufholen. Joker Mario Götze verwandelte den Elfmeter zum 3:0 (88.).Durch die Niederlage der Bayern rückt Borussia Dortmund im so knappen Liga-Spitzenfeld auf Rang zwei vor, überholt den Titelverteidiger.In Bremen kam es zur Überraschung. Die Hausherren besiegten im Weserstadion den heuer so starken SC Freiburg mit 2:1. Milot Rashica entwischte ÖFB-Legionär Philipp Lienhart und schoss das 1:0 (9.). Nils Petersen glich aus (28.). Routnier Theodor Gebre Selassie ließ Bremen nach Rashica-Vorlage jubeln (59.). Dramatisches Ende: Petersen erzielte in der 93. Minute den 2:2-Ausgleich. Den Freistoß hatte der Österreicher Marco Friedl verschuldet.