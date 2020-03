Bullen-Rekordtransfer tritt gegen ÖFB-Ex Koller nach

Im Winter kam das Schweizer Toptalent Noah Okafor für zwölf Millionen Euro zu Red Bull Salzburg. Jetzt teilt er gegen seinen Ex-Coach in Basel aus – den ehemaligen ÖFB-Teamchef Marcel Koller.

Er ist der Bullen-Rekordtransfer! Noah Okafor wechselte im Jänner für unglaubliche zwölf Millionen Euro vom FC Basel zu Red Bull Salzburg. So viel Ablöse zahlten die Bullen noch nie.Sein Können konnte er bisher nur kurz unter Beweis stellen. Das Bundesliga-Frühjahr ist wegen der Coronavirus-Pandemie auf unbestimmte Zeit unterbrochen.Während sich der Schweizer in der Corona-Auszeit für die mögliche Liga-Fortsetzung fit hält, gab er der Zeitung "Blick" aus seiner Heimat ein Interview. Dabei machte er eine pikante Aussage.Österreichs ehemaliger Teamchef Marcel Koller bekam sein Fett weg. Der Schweizer ist Coach beim FC Basel, trainierte Okafor dort bis 2020.Der 19-Jährige prangerte an: "Er hatte schon einen Anteil, dass ich gegangen bin, ja. Ich habe in der Vorsaison immer gespielt und plötzlich nicht mehr. Ich hatte das Gefühl, dass man keinen richtigen Plan mit mir hat, darum habe ich mich für den Wechsel entschieden."Zudem bezeichnete er die Trainings in Salzburg als intensiver, auch den Kontakt zu Trainer Jesse Marsch. In der Mozartstadt werde ihm die Zeit gegeben, die er brauche."Im Winter war Red Bull Salzburg nicht der einzige Interessent", sagte Okafor. Der österreichische Krösus bot ihm aber die beste Perspektive für seine sportliche Entwicklung, so der Tenor.Marcel Koller (59) war zwischen 2011 und 2017 österreichischer Teamchef. Unter seiner Leitung qualifizierte sich das ÖFB-Team für die EURO 2020, schied bei der Endrunde in Frankreich in der Gruppenphase aus.