Champions League: Unser Gegner um den Fixplatz

Wann sehen wir wieder ein rot-weiß-rotes Team in der Champions League? Im Kampf um einen Fixplatz gibt es für Österreichs Klubs eine Top-Nation als Gegner.

Elf Mal versuchte Salzburg vergeblich, in die Champions League zu kommen. In der aktuellen Saison war es endlich soweit, und prompt sorgten die "Bullen" für Sternstunden. Die Auftritte in der Königsliga waren möglich, weil Österreich in den Genuss eines Fixplatzes kam.In der kommenden Saison ist das nicht der Fall. Der zukünftige Meister, der wohl Salzburg oder LASK heißen wird, muss wieder in die Qualifikation, die Niederlande schnappten uns in der Fünfjahres-Wertung der UEFA den elften Rang weg.Doch bereits 2021/22 ist ein Fixplatz wieder ein Thema. Gegner im Kampf um Platz elf ist die Türkei. Die Aussichten für die heimischen Klubs sind gut. Denn die Türken haben mit Basaksehir nur noch ein Team im Europacup-Rennen. Der Lieblingsklub von Machthaber Recep Tayyip Erdogan trifft in der Europa League mit Sporting Lissabon auf einen schweren Gegner.Österreich hat mit Salzburg und LASK noch zwei Asse im Ärmel. Die Mozartstädter treffen am Donnerstag in der Europa League auf Eintracht Frankfurt, der LASK auf Alkmaar. Holen die beiden Klubs zwei Siege mehr als Basaksehir, ist der Champions-League-Fixplatz im Herbst 2021 gesichert.