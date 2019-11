City-Verteidiger hielt mehr Schüsse als beide Goalies

Bitterer Abend für Manchester City in der Champions League. Mit einem 1:1 bei Atalanta Bergamo im San Siro verpasste man den vorzeitigen Aufstieg, noch viel schlimmer, man verlor beide Goalies.

Top-Tormann Ederson humpelte zur Halbzeit angeschlagen vom Platz, er droht sogar für das Spitzenspiel gegen Liverpool auszufallen. Für den Brasilianer kam Claudio Bravo, der aber in der 81. Minute Rot sah.Weil Pep Guardiola schon drei Mal gewechselt hatte, musste Verteidiger Kyle Walker in den Kasten. Dabei gelang ihm ein besonderes Kunststück: Er hielt einen Schuss! Immer hin mehr als Ederson und Bravo zusammen.Die Chance auf den Sieg wäre dagewesen, allerdingsSorgen um den Aufstieg macht man sich in Manchester aber sowieso keine, in den letzten beiden Spielen fehlt nur noch ein Punkt.