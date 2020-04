Coach Klopp verrät, was er in Corona-Freizeit macht

Jürgen Klopp gibt den Fans einen Einblick in sein Privatleben! Während der Corona-Zwangspause bildet sich der Liverpool-Coach weiter - im Haushalt.

Wegen der Corona-Krise ist auch die Premier League unterbrochen. Da bleibt auch Liverpool-Coach Jürgen Klopp mehr Freizeit, als er in der Vergangenheit hatte. Wie vertreibt er sich die Zeit?"Im Moment gibt es nicht so viele gute Dinge. Aber eine gute Sache ist, dass ich Zeit für Neues habe", erklärt er in einem Video-Interview auf der Homepage der "Reds". Zum Beispiel? "Ich bin jetzt für das Spülen verantwortlich. Das ist gut, ich genieße das. Ich beherrsche diese kleine Maschine inzwischen ziemlich gut", schmunzelt er.Auch am Herd gibt es Fortschritte. Laut eigenen Angaben habe Klopp gelernt, eine Eierspeise zu machen. Und er setzt sich weitere Ziele: "Ich bin 52 Jahre alt, aber ich kann keine Krawatte binden. Am Ende der Woche werde ich das können. Aber es wird wohl die ganze Woche dauern, denn meine Hände sind komplett nutzlos."Ganz ohne Fußball geht es natürlich nicht. Klopp hält per Video-Chat Kontakt zu seiner Mannschaft. "Viele haben Videos gepostet, die sie bei den Feiern nach dem Champions-League-Finalsieg gemacht haben. Da konnte man sehen, dass sie es richtig genossen haben und sich auf etwas Ähnliches freuen", meint Klopp.Ein mindestens ähnlich großer Erfolg wäre der Gewinn des ersten Premier-League-Meistertitels seit 30 Jahren. Liverpool fehlen nur noch zwei Siege. Doch ob und wann das Team diese Feier abhalten darf, ist weiter ungewiss.