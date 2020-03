Corona: Sabitzer und Co. helfen mit Spenden-Aktion

Auch RB Leipzig hat sich den Kampf gegen das Coronavirus auf die Fahnen geschrieben. Der Klub der ÖFB-Legionäre Marcel Sabitzer, Konrad Laimer und Hannes Wolf startet nun eine Spenden-Aktion.

Im Zuge der Kampagne "#WirAlle" laufen gleich mehrere Spendenaktionen, mit denen verschiedene gemeinnützige Institutionen in Leipzig unterstützt werden sollen. Der Bundesliga-Klub stellt dabei 100.000 Euro zu Verfügung.Außerdem haben die "Bullen" ein limitiertes Sondershirt aufgelegt. Von jedem verkauften T-Shirt mit der Aufschrift "New Game One Goal" und "Wir Alle" werden 5 Euro an die Leipziger Tafel gespendet. Außerdem werden symbolische Tickets für das Bundesliga-Duell mit Hertha BSC am Samstag verkauft, das Spiel findet wegen der Corona-Krise natürlich nicht statt.Eine weitere Aktion des Klubs folgt am Mittwoch. Da gibt es auf der Online-Plattform "United Charity" einen Versteigerung von verschiedenen signierten Teamartikeln der Leipzig-Stars.