Corona! Viertelfinal-Hits in Eishockey-Liga abgesagt

Der Erlass der Bundesregierung verbietet Sport-Events in Hallen mit mehr als 100 Besuchern. Die Eishockey-Liga reagiert mitten im Play-off-Betrieb mit der Verschiebung der Viertelfinal-Hits.

Die Play-offs der EBEL liegen auf Eis! Alle vier Viertelfinal-Begegnungen, die für Dienstagabend angesetzt waren, wurden abgesagt. Wann sie nachgeholt werden, ist aktuell unklar.Das gab die Liga am Dienstagnachmittag, nur knapp drei Stunden vor dem geplanten Anpfiff bekannt.Betroffen ist das jeweilige Spiel vier der folgenden Viertelfinalserien (in Klammer jeweils der Stand in der "Best of Seven"-Serie):Graz99ers gegen spusu Vienna Capitals (1:2),Black Wings Linz gegen KAC (3:0),Villacher SV gegen Red Bull Salzburg (1:2),HCB Südtirol gegen HC Orli Znojmo (3:0)."Die für heute Dienstag, 10. März, angesetzten Viertelfinalspiele werden aufgrund der aktuellen Ereignisse sowie den Entscheidungen und Vorgaben der österreichischen Bundesregierung nach Abstimmung mit den Vereinsverantwortlichen der Erste Bank Eishockey Liga nicht ausgetragen. Eine Entscheidung über den Fortgang der Liga wird zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht."Der Erlass, der zu den Absagen geführt hat: Corona – Kanzler Kurz setzt Notfallplan in Kraft