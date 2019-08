Dabbur am Abstellgleis –Flucht aus Sevilla?

Munas Dabbur hier beim Länderspiel gegen Österreich im Zweikampf mit Aleks Dragovic Bild: Kein Anbieter/imago sportfotodienst

So hat sich der ehemalige Salzburg-Knipser Munas Dabbur seinen Transfer nach Spanien nicht vorgestellt. Der Israeli, der für 15 Millionen nach Sevilla gewechselt ist, davor 72 Tore in 128 Pflichtspielen schoss, steht bei den Andalusiern am Abstellgleis.