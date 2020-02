Dancing Star Ogris: "Ich tanze wie ein Marterpfahl"

Dancing Stars startet am 6. März im ORF. "Heute" bat die drei sportlichen Tänzer der 13. Staffel zum Rollentausch: Michaela Kirchgasser, Andreas Ogris und Marcos Nader. Im Teil zwei der Serie: Ex-Teamstürmer Andy Ogris.

"Paso Doble nur mit Polster"

"Ich tanze wie ein Marterpfahl, sagt zumindest meine Frau." Andy Ogris ist k.o. vom Tanztraining. Die Gruppen-Choreo ganz am Schluss war zu viel. "Meine Festplatte ist formatiert."Der Ex-Austria-Stürmer (99 Tore) ist mit Ski-Beauty Michaela Kirchgasser (drei WM-Gold) und Boxer Marcos Nader (EU-Meister) der sportliche Glamour-Faktor der beliebten Tanzshow, die ab 6. März zum 13. Mal im ORF läuft.traf die Dancing Stars zum Rollentausch: Ogris als Skifahrer ("Runter komme ich überall"), Nader als Kicker ("Alaba ist ja ein guter Freund") und Kirchgasser als Boxerin. "Am liebsten würde ich gegen den Andy in den Ring steigen", teilt sie gleich aus. "Such dir einen Leichteren", pariert Ogris. Hat "Kirchi" auch im Ski-Team Haken verteilt? "Natürlich. Wenn man so viel zusammen ist, ist das ganz normal."stellt in einer dreiteiligen Serie die sportlichen Dancing Stars vor. Bei der Tanzshow stehen im Finale verdächtig oft Sportler ganz oben. Im Teil zwei der-Serie: Ex-Kicker Andreas Ogris.Der 63-fache Teamspieler glänzt beim-Fotoshooting mit Selbstironie. Als er als Skifahrer verkleidet in die Hocke geht, meint er trocken: "Das ist nicht die Schranz-Hocke, das ist die Werner-Grissmann-Gedenkhocke."Zehn Kilo will der Austrianer ( "Ich bin bis in die Knochen violett" ) abnehmen. Vorteile als Fußballer machte er im Ballroom bis jetzt nicht aus: "Fußball hilft dir für fast nichts im Leben."Ist Paso Doble (in Anlehnung an den Doppelpass) als Ex-Kicker sein Lieblingstanz? "Nur wenn ich den Paso Doble mit dem Polster spiele", grinst "Ogerl". "Gegenüber dem Toni habe ich übrigens wirklich einen hervorragenden Hüftschwung."Was war die bitterste Erfahrung bisher im Tanztraining?"Wenn ich mich im Spiegel sehe. Die Schönste ist, wenn ich mich dort nicht mehr sehe."