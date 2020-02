Calmund will nach Magen-OP jetzt 70 Kilo abnehmen

Reiner Calmund wird immer weniger und weniger! Der schwergewichtige deutsche Kult-Fußballmanager ließ sich den Magen operieren, hat schon viel abgenommen und noch immer nicht genug.

Zu seinen Spitzenzeiten brachte der 71-Jährige ganze 160 Kilo auf die Waage. Also entschloss sich Calmund zu einem sogenannten Magen-Bypass. Heißt: 85 Prozent des Magens wurden abgebunden, auch zwei Meter des Dünndarms. Nach der einstündigen Operation soll der Appetit weniger und die Nahrung schneller verdaut werden.Die Maßnahmen zeigen Wirkung. Calmund erklärte nun, bereits "25 oder 26 Kilo" abgenommen zu haben. Doch das ist für ihn noch nicht genug. "Insgesamt sollen es am Ende so zwischen 60 und 70 Kilogramm weniger sein", erklärt er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.Aktuell ernährt er sich von Brei und Flüssignahrung – und ist mit den Resultaten zufrieden. "Ich habe das für mich gemacht und für meine Frau und meine jüngste Tochter. Für die will ich auch beweglicher sein."