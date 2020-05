Darf Messi ab diesem Tag endlich wieder zaubern?

Wann dürfen Fußball-Fans trotz Corona-Krise endlich wieder Lionel Messi in Aktion erleben? Ein Trainer eines spanischen Klubs verriet einen konkreten Termin für die Wiederaufnahme der spanischen Fußballliga.

"Wir haben nun einen Starttermin für die Liga", ließ Javier Aguirre, Trainer des spanischen Erstligisten Leganes, in einem Interview in seiner mexikanischen Heimat die sprichwörtliche Bombe platzen. "Wir beginnen am 20. Juni und enden offiziell am 26. Juli.""La Liga hat mir das gerade mitgeteilt und ich bin sehr glücklich, dass wir jetzt unser Trainingsprogramm festlegen können", erklärte der Coach des Tabellen-Vorletzten.Barcelonas Superstar Lionel Messi, der auf Platz eins in der Tabelle vor dem Erzrivalen Real Madrid thront, würde ein dicht gedrängtes Programm bevorstehen. Gespielt werden soll nämlich an vier Tagen in der Woche: Jeweils samstags und sonntags sowie mittwochs und donnerstags.Der Haken an der Sache: Die spanische Liga dementiert die vermeintliche Einigung allerdings und lässt wissen, dass es noch keinen bestätigten Termin für die Fortsetzung des Ligabetriebs gibt. Ob Aguirre Recht behält, wird sich also zeigen...