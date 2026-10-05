i Bei dem Unfall wurden mehrere Personen zum Teil schwer verletzt. NEWS5 GmbH Schwerer Crash auf der A9 "Das brennt sich natürlich ins Gedächtnis ein" Bei einem schweren Unfall auf der A9 zwischen Münchberg und Hof wurden drei Menschen verletzt. Ein Transporter krachte mehrfach in die Leitplanke. Von André Wilding 05.10.2026, 08:54 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 9 zwischen Münchberg und Hof sind Montagfrüh drei Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Nach ersten Angaben kam es gegen 4 Uhr zu dem Unfall mit einem Transporter. Das Fahrzeug krachte aus bislang ungeklärter Ursache mehrfach in die Leitplanke und kam schließlich quer auf der Fahrbahn zum Liegen.

Rettungsgasse war katastrophal

Zwei Insassen wurden schwer verletzt, eine weitere Person erlitt leichte bis mittelschwere Verletzungen. Mehrere Ersthelfer hielten an und kümmerten sich unmittelbar um die Verletzten. Eine Frau musste von Einsatzkräften der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Rettungsdienst und Feuerwehr waren mit mehreren Kräften vor Ort.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Probleme gab es nach Angaben der Einsatzkräfte erneut mit der Bildung einer Rettungsgasse. Trotz der frühen Uhrzeit sei das Durchkommen für die Rettungskräfte erschwert gewesen. Bereits vor rund einer Woche hatte die Feuerwehr Münchberg auf Probleme mit der Rettungsgasse aufmerksam gemacht. Ein dazu veröffentlichtes Video war anschließend in den sozialen Medien stark verbreitet worden.

Autobahn gesperrt

Die Polizei und die Feuerwehr lobten insbesondere das schnelle und entschlossene Eingreifen der Ersthelfer. Die Autobahn musste während der Rettungs- und Bergungsarbeiten gesperrt werden. Die genaue Unfallursache war zunächst unklar.

Die Bilder des Tages i ?

"Das brennt sich natürlich ins Gedächtnis ein. Aber aufgrund der Einsatzhäufigkeit sind solche Bilder leider keine Seltenheit", sagt ein Feuerwehrpressesprecher zu dem schwierigen Einsatz auf der A9.