i Das originale Batmobil aus "Batman Returns" von 1992 könnte bei der Auktion bis zu sieben Millionen Dollar erzielen. APA-Images / mptv / MPTV.net "Batman Returns" Das legendäre Batmobil kommt unter den Hammer Das echte Batmobil aus Tim Burtons "Batman Returns" wird versteigert. Der Filmwagen könnte bis zu sieben Millionen Dollar bringen. Von Heute Life 06.10.2026, 11:16 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das wohl berühmteste Auto aus Gotham City bekommt einen neuen Besitzer: Das originale Batmobil aus Tim Burtons "Batman Returns" wird versteigert. Für den Wagen, in dem Michael Keaton 1992 als Batman durch das düstere Gotham raste, werden zwischen 5 und 7 Millionen US-Dollar erwartet.

Am 23. November kommt das Fahrzeug in Los Angeles sowie online unter den Hammer. Organisiert wird die Auktion von Julien’s Auctions gemeinsam mit Turner Classic Movies. Für das Batmobil wurde sogar ein eigenes Spezial-Event auf die Beine gestellt.

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Kein Nachbau, sondern das echte Filmfahrzeug

Für Sammler ist vor allem eines entscheidend: Dieses Batmobil ist kein Ausstellungsstück, das nachträglich für Fans gebaut wurde. Es handelt sich um das sogenannte "Hero Car" – jenes Fahrzeug, das bei den Dreharbeiten tatsächlich zum Einsatz kam.

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Experten zufolge ist es jenes Exemplar, das in der überwiegenden Mehrheit der Fahrszenen von "Batman Returns" zu sehen ist. Damit besitzt der Wagen nicht nur den Look des Filmklassikers, sondern auch eine direkte Verbindung zu Michael Keatons Batman.

Nach den Dreharbeiten wurde das Batmobil bei der Filmpremiere und der Abschlussparty präsentiert. Danach verschwand es für längere Zeit in einem Lager, ehe es schließlich im kalifornischen Marconi Automotive Museum ausgestellt wurde.

Eine Design-Ikone auf vier Rädern

Seinen spektakulären Auftritt verdankt das Batmobil vor allem Production Designer Anton Furst, der bereits die Optik von Burtons erstem "Batman" entscheidend geprägt hatte. Für "Batman Returns" wurde das Konzept noch radikaler: eine extrem lange Front, ein gewaltiger, an eine Turbine erinnernder Lufteinlass und eine tiefschwarze Karosserie machen den Wagen unverwechselbar.

Das Design verbindet Elemente eines Muscle Cars mit Anleihen aus Dragstern, Kampfjets und Art déco. Heraus kam kein gewöhnlicher Sportwagen, sondern ein beinahe futuristisches Fahrzeug, das selbst wie ein Teil von Burtons düsterem Gotham wirkt.

Mehr als ein Auto

Die Karosserie besteht aus glasfaserverstärktem Kunststoff und trägt noch immer die originale schwarze Hochglanzlackierung. Die Dimensionen und die ungewöhnliche Form lassen den Wagen eher wie ein fahrendes Architekturprojekt erscheinen als wie einen klassischen Sportwagen.

Mehr als drei Jahrzehnte nach dem Kinostart hat das Batmobil kaum etwas von seiner Wirkung verloren. Für viele Fans gilt es bis heute als eines der markantesten und charakteristischsten Fahrzeuge aus der Batman-Filmgeschichte.

Nun entscheidet sich, wie viel einem Sammler dieses Stück Popkultur wert ist. Denn wer beim Zuschlag die Hand hebt, kauft nicht bloß ein außergewöhnliches Auto – sondern ein Stück Filmgeschichte.