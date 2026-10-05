i Range Rover Sport Electric Range Rover 550 PS und 850 Nm Das gab es noch nie! Range Rover Sport wird elektrisch Der Range Rover Sport ist erstmals auch als reines Elektroauto erhältlich – mit 550 PS, 850 Nm und bis zu 609 Kilometern Reichweite. Von Maxim Zdziarski 05.10.2026, 15:08 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Fans der Marke müssen jetzt ganz stark sein: Der Range Rover Sport bekommt einen Elektroantrieb. Für ordentlich Leistung sorgen zwei Elektromotoren mit jeweils 260 kW. Zusammen stehen bis zu 405 kW beziehungsweise 550 PS und 850 Nm Drehmoment zur Verfügung.

Damit ist der Range Rover Sport Electric das bisher drehmomentstärkste Modell der Baureihe. Im Dynamic Launch Mode geht es in 4,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Das Drehmoment soll zudem 50 Prozent schneller zur Verfügung stehen als beim Range Rover Electric. Das ist ungefähr das Niveau des Range Rover Sport mit P540-V8 – nur dass der Elektroantrieb seine Kraft wesentlich unmittelbarer abliefert.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Sportlicher als der Plug-in-Hybrid

Ein 550 PS starker Elektro-SUV ist zunächst einmal beeindruckend. Viel spannender ist aber die Frage, wie sich so ein großer Brocken tatsächlich fährt. Genau hier hat Range Rover ordentlich Entwicklungsarbeit investiert. Die Karosserie ist 61 Prozent steifer als bei den Plug-in-Hybrid-Modellen, gleichzeitig sitzt der Schwerpunkt 73 Millimeter niedriger.

i ?

Für den elektrischen Range Rover Sport wurde das Fahrwerk speziell abgestimmt. Die Karosseriestruktur ist laut Hersteller 61 Prozent steifer als bei den Range Rover Sport PHEV-Modellen, gleichzeitig liegt der Schwerpunkt 73 Millimeter niedriger.

Zum Technikpaket gehören unter anderem Adaptive Dynamics, Twin-Ventil-Dämpfer, eine aktive Wankstabilisierung (eARC) und eine Allradlenkung.

Die aktive Wankstabilisierung kann dabei mit bis zu 1.400 Nm Drehkraft pro Achse gegen die Seitenneigung der Karosserie arbeiten. Das "Adaptive Dynamics"-System überwacht dabei 100 Parameter bis zu 500-mal pro Sekunde.

Range Rover Sport Electric Antrieb: vollelektrisch Motoren: 2 Elektromotoren Leistung: 405 kW / 550 PS Drehmoment: 850 Nm 0–100 km/h: 4,5 Sekunden Batterie: 118,5 kWh Reichweite: bis zu 609 km WLTP Reale Reichweite laut Hersteller: bis zu 535 km Ladesystem: 800 Volt 10 Minuten laden: bis zu 220 km Reichweite

10–80 Prozent: rund 22 Minuten Preis: ab 118.648 Euro Batteriegarantie: 8 Jahre/160.000 km

609 Kilometer Reichweite

Unter dem Fahrzeug steckt eine 118,5-kWh-Batterie. Damit sollen nach WLTP bis zu 609 Kilometer möglich sein. Range Rover nennt zudem eine reale Reichweite von bis zu 535 Kilometern.

Geladen wird mit einer 800-Volt-Architektur. An einer geeigneten DC-Schnellladestation sollen in zehn Minuten bis zu 220 Kilometer Reichweite nachgeladen werden können. Von 10 auf 80 Prozent soll der Ladevorgang rund 22 Minuten dauern.

Auch fürs Gelände gebaut

Trotz des sportlichen Anspruchs bleibt der Range Rover Sport ein SUV. Der elektrische Antrieb verfügt über ein speziell abgestimmtes Intelligent Traction Management und einen virtuellen Allradantrieb.

Die Allradlenkung soll zudem helfen, das große SUV zackig um enge Kurven zu lenken. Der Wagen wurde im Rahmen der Entwicklung unter anderem in einem Carrara-Marmorsteinbruch in Italien getestet.

Ab 118.648 Euro

Der Range Rover Sport Electric kann in Österreich ab sofort bestellt werden. Der Einstiegspreis liegt bei 118.648 Euro. Angeboten wird der Elektro-SUV in den Varianten Dynamic SE, Dynamic HSE, Autobiography und First Edition. Letztere kommt unter anderem mit Zadar Grey, schwarzem Dach und 22-Zoll-Leichtmetallfelgen.

Produziert wird der Range Rover Sport Electric im britischen Solihull – gemeinsam mit den weiterhin verfügbaren Plug-in-Hybrid-, Benzin- und Dieselvarianten.