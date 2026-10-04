i Jean Pierre Kraemer in seinem letzten Video an seine Fans. Youtube / JP Performance Video zeigt Halsgriff Schwere Vorwürfe – JP Kraemer drohen drei Jahre Haft Nach den Würge-Vorwürfen gegen Tuning-Star JP Kraemer (46) droht ihm neuer juristischer Ärger. Seine Noch-Ehefrau ließ Anzeige erstatten. Von Newsdesk Heute 04.10.2026, 19:04 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für Tuning-Star JP Kraemer (46) könnte ein Streit mit seiner Noch-Ehefrau Julia Meck (25) weitere juristische Folgen haben. Ihr Anwalt hat laut "BILD" Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Dortmund erstattet. Es geht um den Verdacht einer falschen eidesstattlichen Versicherung.

Auslöser ist eine Auseinandersetzung vom 23. November 2024 auf dem Gelände von Kraemers Firma "JP Performance". Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen, wie der frühere "PS Profis"-Moderator Meck mit beiden Händen im Halsbereich festhält, sie bedroht und anschließend wegstößt.

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Gericht spricht von Würgen

In einem Verfahren gegen die "BILD" hatte Kraemer per eidesstattlicher Versicherung erklärt, seine Frau nie gewürgt zu haben – auch nicht bei diesem Streit. Das Landgericht Hamburg bewertete die Aufnahmen anders: "Der Antragsteller räumt selbst ein, seine Ehefrau mit beiden Händen am Übergang zwischen Schlüsselbein und äußerer Halsmuskulatur angefasst zu haben. Schon dies stellt ein Würgen dar und darf zu Recht unter Zugrundelegung des Videos zulässigerweise als solches bezeichnet werden. Aufgrund dessen darf der Antragsteller (also JP Kraemer, d. Red.) auch zulässigerweise als der Würger bezeichnet werden."

Mecks Anwalt Ali Mojab erklärte: "Wir haben Strafanzeige erstattet. Es ist hier offensichtlich, dass eine falsche eidesstattliche Versicherung abgegeben wurde. Zum einen sieht man auf dem Video eindeutig ein Würgen. Zum anderen hat Herr Kraemer selbst durch eines seiner Statements das Greifen an den Hals eingeräumt."

Bis zu drei Jahre Haft

Bei einer richterlichen Vernehmung soll Meck ihren Noch-Ehemann ebenfalls schwer belastet haben. "Meine Mandantin hat glaubhaft angegeben, dass sie durch ihren Noch-Ehemann gewürgt wurde, bis ihr schwarz vor Augen wurde."

Eine falsche Versicherung an Eides statt kann nach § 156 des deutschen Strafgesetzbuchs mit einer Geldstrafe oder bis zu drei Jahren Haft geahndet werden. Gegen Kraemer laufen laut Bericht zudem Verfahren wegen des Verdachts der einfachen vorsätzlichen Körperverletzung, gefährlichen Körperverletzung und Sachbeschädigung.