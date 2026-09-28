i VW ID. Tiguan: Neuer Name, elektrisches Konzept. Volkswagen Es ist vorbei Volkswagen streicht den ID.4 und ID.5 aus dem Programm Volkswagen bringt Anfang 2027 den neuen ID. Tiguan auf den Markt. Der vollelektrische SUV übernimmt die Rolle von ID.4 und ID.5. Von Maxim Zdziarski 28.09.2026, 12:31 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Volkswagen setzt seine neue Namensstrategie konsequent fort. Nach dem ID. Polo und dem ID. Cross folgt Anfang 2027 der ID. Tiguan. Der etablierte Name soll für Kunden Orientierung schaffen und zugleich für ein klar definiertes Fahrzeugkonzept stehen. Warum man das nicht gleich so gemacht hat? Das weiß nur Volkswagen selbst.

Der neue Stromer übernimmt dabei die Position von ID.4 und ID.5. Gleichzeitig bleibt der klassische Tiguan mit Verbrennungs- und Hybridantrieben im Programm. Volkswagen bietet damit künftig zwei unterschiedliche Antriebskonzepte unter dem bekannten Modellnamen an.

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Die Weltpremiere des ID. Tiguan steht bereits Anfang Oktober an. Bis dahin zeigt Volkswagen den neuen Elektro-SUV noch mit einer Camouflage-Folierung.

Mehr als 8,3 Millionen Tiguan

Der Name hat für Volkswagen einiges Gewicht. Seit dem Start des Tiguan wurden weltweit bereits mehr als 8,3 Millionen Exemplare produziert.

"Tiguan steht für ein vielseitiges und hochwertiges Modell und damit für True Volkswagen", sagt Thomas Schäfer, CEO der Marke Volkswagen, Leiter der Markengruppe Core und Mitglied des Konzernvorstands. Mit dem ID. Tiguan soll dieses Produktversprechen nun in die elektrische Zukunft übertragen werden.

Volkswagen verspricht für den neuen Stromer ein hochwertiges Design, viel Platz im Innenraum, intuitive Bedienung und neue Technologien. Gleichzeitig soll er sich an den bekannten Stärken des Tiguan orientieren.

Tiguan ist Volkswagens Bestseller

Welche Bedeutung das SUV für die Marke hat, zeigen auch die Verkaufszahlen. Der Tiguan ist laut Volkswagen aktuell das weltweit meistverkaufte Modell der Marke und des gesamten Volkswagen-Konzerns.

Zusammen mit dem Schwestermodell Tayron wurden allein im vergangenen Jahr deutlich mehr als eine Million Fahrzeuge ausgeliefert. Beide Modelle sind mit Benzin-, Diesel- und Plug-in-Hybridantrieben erhältlich.

Auch die bisherigen Elektro-SUVs waren erfolgreich: Von ID.4 und ID.5 wurden seit 2021 mehr als 950.000 Fahrzeuge ausgeliefert. Mit dem ID. Tiguan will Volkswagen dieses Kapitel nun unter einem besonders bekannten Namen fortsetzen.

Der Name bleibt, das Konzept wird elektrisch

Der ID. Tiguan soll damit eine Brücke zwischen der erfolgreichen Vergangenheit und der elektrischen Zukunft der Marke schlagen. Während der klassische Tiguan weiterhin mit verschiedenen Antrieben angeboten wird, übernimmt der ID. Tiguan den elektrischen Part.

Weltpremiere ist Anfang Oktober. Anfang 2027 soll der neue Elektro-SUV auf den Markt kommen.